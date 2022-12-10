Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,09 değer kazanan altının gram fiyatı, haftayı 1.072 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.076 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,09 değer kazanan altının gram fiyatı, haftayı 1.072 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.076 liradan işlem görüyor.
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