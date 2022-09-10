Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal İlk Olarak Buradaki Öğrencilerin Hazırladığı Minik Tiyatro Gösterisini İzledi.

Daha Sonra Ak Parti Grup Başkan Vekili Ünal Ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir Ve Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti İlçe Başkanları Ve Beraberindekiler Görme Engellilerin Kur’an-I Kerin Tilaveti Ve İlahi Dinletisine Eşlik Ettiler.

Ardından Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal Ve Beraberindekiler El Becerileri Atölyelerini De Ziyaret Ederek Buradaki Öğrencilerle Birlikte El İşi Yapıp Onların Sevinçlerine Ortak Oldu.