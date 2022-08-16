İçedeki bir çiftlikte çalışan 3 kişi, doğal gübreleme deposunda, gübreleme esnasında oluşan reaksiyon sonucu açığa çıkan kimyasal gazdan etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gazdan zehirlendikleri belirlenen 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çiftlikteki gübre toplama alanında inceleme yapan AFAD Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, yaptıkları ölçümlerde 49.9 ppm hidrojen siyanür, 199.9 ppm hidrojen sülfür, 70 ppm karbonmonoksit ve 24 ppm amonyak bulunduğunu tespit etti.

Zarar görmemesi için hayvanlar güvenli bölgeye alındı.