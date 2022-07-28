Ülke genelinde geniş bayi ağına ulaşan firma Akdeniz Bölgesinde GÜÇLÜ CHARGE ile Bölge bayiliği anlaşmasını yaptı.

Bu anlaşma gereği ; Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Antalya, Gaziantep, Konya, Denizli, Niğde, Aksaray, Karaman, Isparta ve Burdur il ve ilçeleri Güçlü Charge bünyesinde sektöre giriş yapacak. Adı geçen şehirlerde bayilik verecek olan Güçlü Charge, önümüzdeki günlerde başvuruları kabul ederek franchise sürecini başlatacağını belirtti.

Kahramanmaraşlı genç iş insanları Alp Eren Önal ve Adem Demircan ortaklığında kurulan Güçlü Charge, sahada edindiği bilgi ve tecrübe ile son dönemlerde adından sıkça söz ettiren ve geleceğin alternatif enerji kaynağı olarak adlandırılan elektrikli araç şarj istasyonları ve ekipmanların yerli, akıllı, uyumlu şarj sistemlerinin kurulumu, yedek parça ve teknik servis hizmetleri gibi alanda tüm hizmetleri vermektedir.