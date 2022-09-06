Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun İmam hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasındaki, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadeleriyle tepki toplayan şarkıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen genç şarkıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülşen’in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

702 müşteki iddianamede yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çolakoğlu 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Aralarında çeşitli dernek ve vakıfların da bulunduğu 702 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.

İddianamede sözlerin kin ve düşmanlığa yönlendirdiği belirtildi

İddianamede, şüphelinin sözlerinin kışkırtıcı ve düşmanca tutum ile davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sarf edilen beyanların toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı özelliklere sahip, bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu aktarıldı.

Duruşma tarihi 21 Ekim

Hakim karşısına çıkacağı tarih belli olan Çolakoğlu'nun duruşma günü 21 Ekim olarak belirlendi.

Öte yandan Gülşen’in ev hapsinin de devamına karar verildi.