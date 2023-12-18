Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,68 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Gece saat 01.15'te Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti.