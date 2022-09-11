Merkez 1 Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Kahramanmaraşspor ve Gümüşhanespor bir birine karşı üstünlük sağlayamadı.

Ligin ikinci haftasında oynanan müsabakayla Akdeniz Aslanları uzun bir sürenin ardından taraftarının karşısında maça çıktı.

Müsabakayı Konya bölgesinden Yusuf Alper Abalı yönetti. Antalya bölgesinden Cihad Buyurgan ile Fırat Olgun yardımcı hakem olarak görev yaparken, Denizli Bölgesinden Murat Durgutluoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kaldı ve Kırmızı Beyazlılar, ilk puanını aldı.