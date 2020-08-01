1 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
GÜNDEM 01.08.2020, 20:38 01.08.2020, 20:57
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Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 215 bin 516'ya yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 996 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi. 981 kişinin virüsü yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 215 bin 516'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı
Son 24 saatte 996 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi. 44 bin 846 COVID-19 testi uygulandı. İyileşenlerin sayısı ise 981 oldu.
Böylece toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669 oldu. Vaka sayısı 231 bin 869'a yükseldi. Virüsü yenenlerin sayısı da 215 bin 516'ya çıktı. 5 bin 710 kişi de vefat etti.
Sağlık Bakanı Koca, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya" dedi.
Bakan Koca ayrıca 36 ilde 3 gündür ağır hasta görülmediğini açıkladı.
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