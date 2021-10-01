1 Ekim Dünya Kahve Günü!

Köpüğü, kokusu, pişirilme metodu, ikramıyla dünyaya nam salan türk kahvesinin yanı sıra birçok kahve çekirdeğinin işlenerek yeniden hayat bulduğu kahve çeşitleride vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

28 yıl önce futbolcuyken kahveye olan ilgisiyle kendini bu işin içinde bulan Tayfun Balkan kahvenin yıllara meydan okuyan serüvenini Aksu Haber’e paylaştı.

Balkan Kahramanmaraş halkının kahveye büyük bir ilgisi olduğunu sözlerine ekledi.