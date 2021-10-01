1 Ekim Dünya Kahve Günü!

Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle “kahve günü” olarak kutluyor.

GÜNDEM 01.10.2021, 15:11 01.10.2021, 18:34

Köpüğü, kokusu, pişirilme metodu, ikramıyla dünyaya nam salan türk kahvesinin yanı sıra birçok kahve çekirdeğinin işlenerek yeniden hayat bulduğu kahve çeşitleride vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

28 yıl önce futbolcuyken kahveye olan ilgisiyle kendini bu işin içinde bulan Tayfun Balkan kahvenin yıllara meydan okuyan serüvenini Aksu Haber’e paylaştı.

Balkan Kahramanmaraş halkının kahveye büyük bir ilgisi olduğunu sözlerine ekledi.

#Kahve #Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber
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