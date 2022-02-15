1 kişinin öldüğü arazi kavgasında 6 gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 15.02.2022, 09:18
Alınan bilgiye göre, Suruç'a bağlı kırsal Büyük Ağacı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda silahla yaralanan Osman Toraman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alan Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.
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