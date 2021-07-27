1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgelere PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimi bir kez daha önlendi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teröristler tespit edildi.
Bölge kara ateş destek vasıtaları aracılığıyla ateş altına alındı. 6 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin paylaşımında, "Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Mardin'de teslim olan teröristin bu yıl ocak ayında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldi.
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