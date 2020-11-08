10 bin lira için kardeşini öldürdü!
10 bin lira alacağını isteyince kardeşinin hakaret ettiğini ve bu nedenle bıçakladığını söyleyen katil ağabey, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Serkan B. (27) Adana’nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13364 Sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış halde bir özel hastaneye kaldırıldı.
Boğazından bıçaklanan Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL AĞABEYİ ÇIKTI
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Polis yapılan çalışmada katil zanlısının, ölen şahsın ağabeyi Celal B. (33) olduğunu belirledi. Celal B. bir süre sonra yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek ifadesine başvuruldu.
BORCUNU VERMEDİĞİ İÇİN BIÇAKLADI
Zanlının ifadesinde ikisinin de tarım işçiliği yaptığını, kardeşinin kendisine 10 bin lira borcu olduğunu, bunu istemek için yanına gittiğini ancak hakaret ettiğini bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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