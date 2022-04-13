10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, operasyonda 21 kişi yakalandı.
İstanbul'da FETÖ'ün ankesörlü hat soruşturmasına yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında Jandarma, Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda halen görevli subaylar ile ihraç edilen askerler ile askeri okul öğrencilerinin de olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün ankesörlü hat iletişim modeline yönelik soruşturmada, 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında emekli albay, halen görevde olan bir yüzbaşı, iki astsubay, bir uzman çavuş ile ihraç edilen askerler ile 20 eski askeri okul öğrencisinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon yapıldı. İtirafçı ifadelerinden tespit edilen şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.
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