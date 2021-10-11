11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “kız çocukları müjdedir, armağandır, şiirdir. İşte benim şiirlerim” diyerek twitterdan kızlarının fotoğrafını paylaştı.



Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.