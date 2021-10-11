11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü!
Her yıl dünya çapında kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanıyor.
GÜNDEM 11.10.2021, 16:41 11.10.2021, 18:52
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “kız çocukları müjdedir, armağandır, şiirdir. İşte benim şiirlerim” diyerek twitterdan kızlarının fotoğrafını paylaştı.
Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.
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