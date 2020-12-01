12 bin sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de
ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
GÜNDEM 01.12.2020, 10:18 01.12.2020, 10:29
Sağlık Bakanlığı, 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.
ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
9°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Aralık 2020
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:26
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Samsunspor
|11
|20
|4. Adana Demirspor
|10
|18
|5. İstanbulspor
|10
|18
|6. Tuzlaspor
|10
|18
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|10
|18
|5. Southampton
|10
|17
|6. Wolverhampton
|10
|17
|7. Everton
|10
|16
|8. M. United
|9
|16
|9. Aston Villa
|8
|15
|10. Man City
|9
|15
|11. West Ham
|9
|14
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|10
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|9
|5
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Valencia
|11
|12
|14. Real Betis
|10
|12
|15. Osasuna
|10
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7