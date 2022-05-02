12 yaşındaki çocuk okulda bıçaklandı

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Yeşilyuva Ortaokulu’nda, geçtiğimiz cuma günü, 12 yaşındaki Yasin Han Gül arkadaşıyla teneffüste oyun oynarken, iddiaya göre okuldan daha önce kovulduğu halde bıçağı ile içeri giren 16 yaşındaki şahıs tarafından bıçaklandı.

Yasin Han Gül ve arkadaşı elinde bıçağıyla oynayan şahsı görüp bıçağı bırakmasını söyleyince, şahıs önce para istedi sonra Yasin Han’a doğru bıçağı savurdu.

Yasin Han, kurtulmak için yaptığı hamle ile kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

12 yaşındaki Yasin Han Gül’ün ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

“Ben kapıya veli olarak vurarak giriyorum”

Yasin Han’ın annesi Şindar Gül, okullardaki tedbirlerin arttırılması gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmeni beni aradı Yasin arkadaşıyla tartıştı dedi. Ben de ‘bugün gelemeyebilirim küçük çocuğum hasta sonradan gelsem olur mu’ diye sordum, ‘yok hayır gelmeniz lazım’ dedi. Okula giderken bir veli bana ‘ambulans geldi sizin çocuğunuz mu o’ diye sordu. Orada zaten elim ayağım titredi. Okulun önüne gittim. İçerde bıçaklama olmuş, ben kapıya veli olarak vurarak giriyorum, kapılar kapalı. İçeri girdiğimde öğretmeni ‘sakin olun’ dedi. Ambulansı görünce dizlerimin üzerine düştüm ağladım. Bu yaralayan çocuk da okuldan değil galiba. Çok önceden o okuldaymış kovulmuş.

“Artık çocuğumu okula göndermeyeceğim”

Ne olursa olsun o çocuğun okulda olmaması gerekiyor. Artık çocuğumu okula göndermeyeceğim, okuldan şikayetçiyim. Olay olduktan sonra hiç kimse bizi aramadı. Ne öğretmeni ne de okul idaresi sormadı. Demek ki onlar da kendi sorumsuzluklarını biliyorlar. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltındaydı, sonrasında ne oldu bilmiyorum.”

“Bıçağı kalbime doğru getirdi tam vuracaktı ki ben hamle yapınca elime geldi”

Yasin Han Gül ise çok korktuğunu ifade ederek, “Yanımda arkadaşım vardı, şüphelinin üzerinde kırmızı bir şeyler vardı korkmaya başladık elinde bıçakla oynuyordu. Biz ‘bu bıçak ne’ diye sorduk yanımdaki arkadaşım onu yere atmasını söyledi. O da bize ‘para verin vermezseniz vururum’ dedi. Yanımdaki arkadaşım kız olduğu için ona dokunmadı. Önce boğazımı sıktı sonra ayağıyla beni yere attı. Bıçağı kalbime doğru getirdi tam vuracaktı ki ben hamle yapınca elime geldi elim kesildi.” dedi.