13 katlı binada yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri 6 kişi ayakta tedavi edildi.
GÜNDEM 03.07.2022, 14:34 03.07.2022, 14:42
Öğle saatlerinde Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitede yangın çıktı.
13 katlı binanın son katından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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