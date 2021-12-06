14 ilde FETÖ soruşturması: 47 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde bulunan 5 astsubay, 15 subay ile ihraç edilen 1 eski askeri personelin ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 14 farklı ilde, 47 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.