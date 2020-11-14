14 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 116 yeni hasta tespit edildi, 92 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 298 artarak 351 bin 102'ye yükseldi.
GÜNDEM 14.11.2020, 19:13 14.11.2020, 19:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Kasım koronavirirüs tablsouna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin.'' ifadelerini kullandı.
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