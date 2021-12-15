14 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelesini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Bagok'ta 6 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Bagok Dağı bölgesine operasyon yapıldığını, operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından da 13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenlendi

Operasyonda PKK/KCK mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

ATAK, teröristleri vurdu

Bir diğer operasyon da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde gerçekleştirildi.

Bölgede tespit edilen 2 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.