15 Temmuz'da Marmaris'te neler yaşandı?

Marmaris ilçesindeydi. Gelişmeleri oradan takip etti, ilk açıklamasını orada yaptı. Erdoğan'ın kararlı duruşu Türkiye'yi birbirine kenetledi. İşte o gece, Marmaris'te yaşananlar.

GÜNDEM 14.07.2020, 11:34
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15 Temmuz'da Marmaris'te neler yaşandı?

Ülkenin kan gölüne çevrildiği o kara günde FETÖ'cü vatan hainlerinin hedeflerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Cumhurbaşkanı o gün, ailesiyle birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Yaşanan gelişmeleri kaldığı otelden takip etti. Başbakan ve bakanlar ile görüştü, bilgi aldı, ardından da konakladığı otelin önünde kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te tarihe geçen açıklamalar yaptı

80 milyon ondan gelecek mesajlara kilitlenmişti. Terör Örgütü'ne ve kalkışmaya girişenlere meydan okudu. Başkomutan halkına birlik mesajı verdi, tüm Türkiye'yi demokrasiye sahip çıkmaları için meydanlara davet etti.

O sırada göz dönmüş hainler suikast hazırlığındaydı. İzmir'den havalanan 3 helikopterde, özel kuvvetler, SAT ve MAK timinden tam teçhizatlı darbeciler vardı. Başlarındaki isimler, Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen'di. Ancak onlar Marmaris semalarına ulaştığında Cumhurbaşkanı'nın Dalaman'dan havalanan uçağı İstanbul'a inmek üzereydi.

Helikopterlerden halkın üzerine ateş açıldı, yaralananlar oldu.

Hain planı hazırlayanlardan Sönmezateş, helikopterde kaldı. Şükrü Seymen'in başında bulunduğu suikast timi ise Cumhurbaşkanı ve ailesinin konakladığı otele yöneldi.

Darbeciler, helikopterden inerken çevreye rast gele ateş açtı. Hedef gözetmeksizin açılan ateşte yaralananlar oldu.

Polisler Mehmet Çetin ile Nedip Cengiz Eker çatışmada şehit oldu.

Saat 3.30 sıralarıydı. Otelin bahçesine giriş yapan darbeciler, etrafı kurşun yağmuruna tuttu. Cumhurbaşkanı koruma polislerinden Mehmet Çetin, orada şehit oldu.

Çatışmalar devam ederken bir grup polis, çatışan arkadaşlarına destek vermek için otelin bulunduğu bölgeye geldi. Darbecilerle çatışmaya giden polisler, dualarla uğurlandı.

18 suikastçı 18 gün süren operasyonla yakalandı.

Darbeciler, önce bir otelde, ardından da bir evin bahçesinde saklanarak helikopterlerin gelmesini bekledi. Ama güvenlik güçleri ateş açarak helikopterin alçalmasına engel oldu. Helikoptere binemeyeceklerini anlayan darbeciler birlikte ormana kaçtı. 19 suikastçıdan 18'i, Marmaris'te 18 gün süren takibin ardından birer birer yakalandı.

Suikastçılar yargı önüne çıkarılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Darbeci Burkay Karatepe kırmızı bültenle aranıyor.

Suikast timinin tek firari ismi Burkay Karatepe ise kırmızı bültenle aranıyor.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #15 Temmuz #Marmaris #Terör örgütü #FETÖ
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