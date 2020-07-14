15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti!

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü Ankara’da, İstanbul’da eş zamanlı olarak başlatıldı. İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, Atatürk havalimanı ve İstanbul İl emniyet müdürlüğü ele geçirilmeye çalışıldı. Ve Ankara’daysa devletin milli istihbarat teşkilatı, emniyet genel müdürlüğü ve gölbaşı polis özel harekât merkezi gibi yerlere bombalı saldırılar düzenlendi.



Her iki şehirde de darbeciler kaçırdıkları f-16 larla alçak uçuşlar gerçekleştir. İstanbul ve Ankara’daki TRT binaları işgal edilerek kendisine yurtta sulh konseyi olarak tanımlayan darbeci çete üyelerinin hazırladığı bildiri zorla okutuldu.



Hazırlanan metnin içeriğinde sokağa çıkma yasağının yanı sıra tüm özel yayın organların bu bildiriyi okuması da iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı külliyesi, Türkiye büyük millet meclisi ve birçok kuruma saldırılarda bulunuldu.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türkiye büyük millet meclisinde darbeci çete tarafından kaçırılan F16 uçaklarından bomba atıldı.

Ulusal televizyon kanallarından canlı bağlantıyla halka hitap eden cumhurbaşkanı Erdoğan “söz konusu darbe teşebbüsünün TSK içinde güçlü bir azınlığın kalkışması olduğun belirtti ve halkı darbe girişimine karşı sokağa davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan millet iradesine sahip çıkmak için sokaklarda darbeye direnme çağrısında bulundu ve halk hain darbe kalkışmasını bastırmak için sokaklara çıktı.

Hain darbeciler silahsız bir şekilde sokağa çıkan halka ateş açtı.

Genelkurmay başkalığından başlayarak değişik kademelerdeki mensupların ve emniyet teşkilatı ve diğer güvenlik birimlerinin ve halkın kahramanca direnmeleri sayesinde darbe girişimi tüm yurtta 21 saatte kontrol altına alındı.

İstanbul ve Ankara’daki darbe karşıtı protesto ve direniş eylemlerinde 2 bin 192 kişi gazi oldu.

15 Temmuzun Bu yıl hain darbe girişiminin 4 yıl dönümünde Türk milleti yine bu hain girişime karşı 15 Temmuzda meydanlarda olacak.