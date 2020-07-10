15 Temmuz hain darbe girişimi yurt içi ve dışında anlatılacak!
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.yıldönümünde, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri yapılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta gerçekleştirilecek.
GÜNDEM 10.07.2020, 17:15 10.07.2020, 17:23
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Peki, 15 Temmuz’da etkinliklerin yapılacağı şehirlerarasında yer alan Kahramanmaraş’ta hangi etkinlikler yapılacak?
Yapılacak etkinliklerin programı şöyle;
14 TEMMUZ SALI
SAAT 20:30 DEMOKRASİ MEYDANINDA MEHTERAN KONSERİ
15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
SAAT 12.00 ULUCAMİDE HATM-İ ŞERİF DUASI
SAAT 20.30 DEMOKRASİ MEYDANI KURAN-I KERİM TİLAVETİ DUA VE AÇILIŞ KONUŞMALARI 15 TEMMUZ KISA FİLM GÖSTERİMİ
SAAT 21:30 MEHTERAN KONSERİ
SAAT 22:00 MİLLETİN ÇOCUKLARI ŞİİR DİNLETİSİ
SAAT 22.30 GRUP VİSAL KONSERİ
SAAT 23.30 İLAHİ, KASİDE DİNLETİSİ, KURAN TİLAVETİ, SELALARIN OKUNMASI VE
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN HALKA HİTABI O GECE Kİ PROGRAMDAN ÖZEL RÖPORTAJLAR VE GÖRÜNTÜLER İSE GECE BOYU CANLI YAYINLARLA AKSU TV EKRANLARINDA OLACAK.
34°
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Namaz Vakti 10 Temmuz 2020
|İmsak
|03:28
|Güneş
|05:13
|Öğle
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|İkindi
|16:35
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|35
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|34
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24