15 Temmuz şehitleri anılıyor!

Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Beştepe’deki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakıp dua ederek programına başladı.

İlk törenin ardından TBMM’ye geçen Erdoğan 15 Temmuz gecesi Meclis’te bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı.

Anma töreninde konuşan Erdoğan, hain darbe girişiminde TBMM’nin rastgele bir tercih olmadığını söyledi

“TBMM RASTGELE BİR TERCİH DEĞİLDİR”

FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz’da TBMM’yi hedef alması rastgele bir tercih değildir. Bu Meclis masa başında değil, savaşta kurulmuştur. Bu Meclis, ülkemizi her sıkıntılı dönemin ardından yeniden ayağa kaldıran Meclis’tir.

Bu Meclis, tepesine bomba yağdırılırken de hizmet eden bir Meclis’tir. Bu Meclis, toprağa gömülmek istenen 700 senelik bir cihan devletinden yeni bir devlet çıkaran bir Meclis’tir. Bu Meclis’te yemin ederek göreve başlamış olmaktan şeref duyuyorum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 17 yıldır bu Meclis’te milletime hizmet etmekten şeref duyuyorum.

Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü hücrelerinin tasfiyesi Türkiye’yi yepyeni ufuklara kavuşmuştur dedi.

“TÜRKİYE YEPYENİ UFUKLARA KAVUŞMUŞTUR”

Örgütün kendini pervasızca belli ettiği yer 17/25 Aralık darbe girişimidir. Yüce Meclis o gece milletimizin iman dolu göğsünün çelikleşmiş serhaddi olarak darbecilerin bozgununu hızlandırmıştır. FETÖ hücrelerinin tasfiyesiyle Türkiye yepyeni ufuklara kavuşmuştur. TSK, bir türlü harekete geçiremediğimiz operasyonlarını arka arkaya yapmaya başlamıştır. İnsanlarımız yönlerini geleceğe çevirmişlerdir. TBMM de çıkardığı kanunlarla ülkemizin reform gündemine katkılarda bulunmuştur.