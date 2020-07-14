15 Temmuz’un kahramanı: Ömer Halisdemir
15 Temmuz gecesi darbecilerin özel kuvvetler komutanlığını ele geçirmek için harekete geçtiği anlarda karşılarına dikilen ve o gecenin kaderini değiştiren askerdi Ömer Halis Demir arkasında kahramanlık destanını bırakan bir yiğit evlattı şehit astsubay Ömer Halis Demir.
Karargâh namus dedi ölüme böyle gitti. Şehadet şerbetini gözünü bile kırpmadan içti. O kara gecenin seyrini böyle değiştirdi.
Kahraman astsubay Ömer Halis Demir'in silahından çıkan o kurşun yalnızca darbeci general semih terziye değil millet iradesini yok sayan bütün hainlere sıkılmıştı.
O kara gecede harekete gecen hainlerin planları o ana kadar işliyordu. Özel kuvvetleri ele geçirseler, komutayı alsalar pek çok şeyi değiştire bilirlerdi. Ama bilmedikleri astsubay Ömer halisdemir’in tüm general aksakallıdan aldığı emirdir.
Darbeci general semih terzi, yanındaki askerlerle birlikte görüldüğünde kahraman asker Ömer Halis Demir karargâh binası önünde hazır bekliyordu. Gülerek gelmişti oraya saatler 2.15 gösteriyordu. Yalnızca bir dk. Sonra 15 Temmuz'un kaderini değiştiren hamleyi yaptı Ömer Halis Demir. Terziye 3 el ateş etti başından vurdu.
Emri yerine getirmişti Ömer Halis Demir. Darbeciler üzerine tonlarca kurşun yağdırdı. Kahraman şehidin vücudunda tam 30 kurşun çıktı. O hainlerin yaptıkları ise yanlarına kalmadı. 18 sanığın tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Geriye hem büyük bir acı hem de bir kahramanlık destanı bıraktı.
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