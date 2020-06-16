16 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı!
Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 16.06.2020, 18:55 16.06.2020, 21:18
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." ifadelerine yer verdi.
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