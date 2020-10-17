17 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Ekim Cumartesi koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs hastalığına yakalananların sayısı 1723 oldu.

GÜNDEM 17.10.2020, 18:14 17.10.2020, 19:15
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17 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ekim Koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız.” ifadelerini kullandı.

#17 Ekim koronavirüs tablosu #Sağlık Bakanlığı #koronavirüs #test #Fahrettin Koca
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