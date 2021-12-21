19 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanmadan dolayı zincirleme kaza meydana geldi. 19 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 sürücü de yaralandı. Kaza nedeniyle yolda trafik aksaklığı yaşanıyor.
GÜNDEM 21.12.2021, 10:33
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.
19 aracın karıştığı kazada, 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.
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