Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında beraberindeki heyet ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Bakan Kasapoğlu, buradaki törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk meşaleyi yaktığınız 19 Mayıs tarihini gençlerimizle birlikte yine coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bir asır önce, hürriyetimiz uğruna mücadele verdiğiniz bu topraklarda, biz de bugün aynı ruhla Cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Türkiye'nin ve gençlerimizin geleceğini yine gençlerle beraber inşa ediyoruz.

Gururla ifade etmek isterim ki, 'bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları, bugün yalnız ülkemizin değil, sahip oldukları adalet, vicdan ve merhamet gibi erdemlerle bütün insanlığın ümididir. Daha güçlü Türkiye idealine işte bu iftihar vesilesi gençlerimizle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz.

'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuru ve minnettarlığıyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler ile 11 ülkeden 20 gencin yanı sıra sporcular, Bakanlık personeli ve federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Kasapoğlu, Anıtkabir avlusunda ziyarete gelen vatandaşlarla da bayramlaşarak özçekim yaptı.

Samsun

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişini temsilen Türk bayrağı, Tütün İskelesi'nden karaya çıkarıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen yerde inşa edilen iskelede tören düzenlendi.

Atatürk ile silah arkadaşlarının heykellerinin de yer aldığı alandaki törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkmasını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele'nin 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Dağlı, "Bundan 103 yıl önce bugün, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayacak kadim milletimizin istiklal meşalesinin ateşi, istikbale atılan ilk adımla burada yakılmıştı. 103 yıl sonra bugün de aynı ruh ve inançla bu şanlı mücadelenin sembolü, milletimizin şerefi olan al bayrağımız, geleceğimizin teminatı Türk gençliğine teslim edilecektir. Her yıl coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs, hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın neferi gençlerimizin bayramıdır. Bu bayram gençlerimize, umutsuzluğa düştükleri her an yeni bir başlangıcın ilhamını vermektedir."

Daha sonra Türk bayrağı, deniz subayı tarafından izcilere teslim edildi.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

İstanbul Valiliği koordinesinde İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen törende, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu anıta çelenk sundu. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve siyasi partilerin temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelen 1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 19 Mayıs kapsamında "1919 Gençle Zeybek" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında 1919 genç Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya geldi.

Zeybek oynayarak 19 Mayıs'ı kutlayan gençler, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

Gençlerin performansı klip haline getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 1919 gençle aynı ruh ve heyecanla adım atmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Büyük Atatürk'ün sevdiği, gençlere armağan ettiği bayramı, Atatürk'ün yine en çok sevdiği oyunla, 1919 gencimizle yad ediyoruz. 19 Mayıs kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Sakarya

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Serdivan Spor Salonu'nda devam etti.

Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından "Sakarya" türküsü işaret diliyle okundu.

Program, sportif ve kültürel etkinliklerin ardından sona erdi.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Garnizon Komutan Vekili Albay İlker Tonbaktepe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Ömertepesi Spor Salonu'nda devam etti.

Bartın yöresel halk oyunu ile sportif gösterilerin yapıldığı programda, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Bolu

Bolu'da Belediye Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, bando eşliğinde Anıt Park'a kadar yürüdü.

Burada düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından judo, karate, jimnastik, okçuluk ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Programa, Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Adana

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Çintimar ve diğer katılımcılar, Uğur Mumcu Meydanı'na Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüdü.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Süleyman Elban, katılımcıların bayramını kutladı.

Muzaffer Çintimar, törende, 1919'da milletin umudu olarak Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan İstiklal mücadelesinin 103. yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

Aziz Türk milletinin bir asrı aşkın zaman boyunca iftiharla taşıdığı aziz emaneti layıkıyla geleceğe taşıma noktasında kararlı ve azimli olduğunu aktaran Çintimar, "Hedefimiz gelişmiş demokrasisi ve hukuk düzeniyle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında güçlü, daha mutlu bir gençliktir." dedi.

Törende şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar da törene katıldı.

Hatay

Hatay'da, Vali Ürgen Alanı'nda bir araya gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde, Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Gevrek, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı kapsamında, Antakya Spor Salonu'nda da çeşitli gösteriler yapıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de, İl Gençlik ve Spor Müdürü Sedat Acar, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Erdinç Yılmaz, 7 Ocak Stadı'nda devam eden törenlerde katılımcıların bayramını kutladı.

Törende şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar da törene katıldı.