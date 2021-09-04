1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye bloğu ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü, hizmete açılmak için gün sayıyor...

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atıldı.

Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde, araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından 53'üncüsünün montajı tamamlandı.

SON SEVKİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çimtaş firması tarafından, 1915 Çanakkale köprüsüne monte edilmek üzere 48 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki son tabliye bloğunun sevkiyatı Gölcük'ten Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisindeki şantiyeye gerçekleştirildi.

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIĞA SAHİP ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

YALNIZCA 6 DAKİKADA GEÇİLECEK

18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilecek ve kesintisiz ulaşım sağlanacak.