2. el araçta yargıtay'dan emsal karar
İkinci el araç fiyatlarının hararetinin arttığı şu günlerde Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren emsal nitelikte bir karar geldi.
GÜNDEM 13.07.2020, 18:24
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Yüksek Mahkeme; piyasa değerinden ucuz alınan aracın 'pert olduğunun' bilindiği kanaatinin yanlış olduğuna, ağır hasarlı aracı herhangi bir bilgilendirme yapmadan vatandaşa satmanın yasal olmadığına hükmetti.
Aksu Haber ekibimiz, Kahramanmaraş sokakalarında vatandaşlara Yargıtay’ın aldığı kararı nasıl bulduklarını sordu.
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