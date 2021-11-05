2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi.
GÜNDEM 05.11.2021, 18:33
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi.
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