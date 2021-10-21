2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 operasyonunda 1 teröristin hava destekli operasyon ile 1 teröristin ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonda arama/ tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasta, 1 jandarma personeli ağır yaralandı.

Helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen jandarma personeline müdahale sürüyor.