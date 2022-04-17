2 yıl aradan sonra başlıyor!
Ramazan bayramından sonra umre ziyaretleri gerçekleştirilebilecek.
GÜNDEM 17.04.2022, 14:12
Özlem ve heyecanla beklenen haber geldi. hac ve umre ziyaretlerine getirilen kısıtlamalar kaldırıldı.
Koronavirüs salgını öncesi 2019 yılında Türkiye’den 400 binden fazla kişi umre ziyaretini gerçekleştirmişti. Bu yıl sayının daha da artması bekleniyor.
Hac ibadeti için getirilen yaş sınırı umre ziyareti için olmayınca vatandaşlar acentaları aramaya başladı.
2 yıl aradan sonra ilk umre turu Ramazan Bayramından sonra başlayacak.
Namaz Vakti 17 Nisan 2022
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