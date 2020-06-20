20 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 186 bin 493, can kaybı 4 bin 927 oldu.

GÜNDEM 20.06.2020, 19:43 20.06.2020, 20:25
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20 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Bakan Koca, 20 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. '' ifadelerini kullandı.

#Vefat #test #koronavirüs #Vaka #Sağlık Bakanlığı
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