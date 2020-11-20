20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Aksu TV ekranlarında konuşuldu!

Kurtuluş Şükür’ün hafta içi her sabah izleyicisiyle buluşturduğu Güne Başlarken programda 4,5G canlı bağlantısıyla Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Çocuk Hakları Temsilcileri Erva Kaplan ve Mehmet Bağcı konuk oldu.

GÜNDEM 20.11.2020, 16:40
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Aksu TV ekranlarında konuşuldu!

#20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü #Kahramanmaraş Aile #Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mutlu Kaya #Kahramanmaraş #Aksu Tv #aksu tv haber
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