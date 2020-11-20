20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Aksu TV ekranlarında konuşuldu!
Kurtuluş Şükür’ün hafta içi her sabah izleyicisiyle buluşturduğu Güne Başlarken programda 4,5G canlı bağlantısıyla Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Çocuk Hakları Temsilcileri Erva Kaplan ve Mehmet Bağcı konuk oldu.
GÜNDEM 20.11.2020, 16:40
10°
hafif yağmur
Namaz Vakti 20 Kasım 2020
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:23
|İkindi
|15:03
|Akşam
|17:25
|Yatsı
|18:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Altınordu
|9
|17
|4. Samsunspor
|9
|16
|5. Adana Demirspor
|8
|15
|6. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|9
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6