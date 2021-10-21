20. Millî Eğitim Şûrası için il raporu hazırlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 20. Millî Eğitim Şûrası'na hazırlık için kentteki eğitim paydaşları ile "Eğitimde Fırsat Eşitliği" başlığı altında İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde 12 Şubat Toplantı Salonu’nda istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Bulut, Şube Müdürleri Adem Öztürk, Kemal Kösekul, Özmen Güler ile Ramazan Sertpolat, sivil toplum örgütleri, üniversite ve sendika temsilcileri katıldı. "Eğitimde Fırsat Eşitliği" başlığı altında "Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ile "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda okullar, sivil toplum örgütleri, üniversite ve sendika temsilcilerinden gelen raporlar değerlendirildi. Gündem maddeleri, eğitim paydaşlarının tespit, öneri, talep ve görüşleri ele alınarak değerlendirildi ve değerlendirmeler nihayetinde il raporu oluşturuldu.