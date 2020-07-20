20 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı!
Türkiye'de son 24 saatte 931 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 992 artarak 203 bin 2'ye yükseldi.
GÜNDEM 20.07.2020, 20:28 20.07.2020, 20:40
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 931 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu.
Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 203 bin 2 oldu.
Bakan Koca, paylaşımında, bazı illerin ortalama günlük vaka sayılarına dikkat çekti.
Koca, "Son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek 5 ilimiz İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'da ise şu an pnömonili hastamız yok" sözlerine yer verdi.
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