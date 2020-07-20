20 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 931 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu.

Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 203 bin 2 oldu.

Bakan Koca, paylaşımında, bazı illerin ortalama günlük vaka sayılarına dikkat çekti.

Koca, "Son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek 5 ilimiz İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'da ise şu an pnömonili hastamız yok" sözlerine yer verdi.