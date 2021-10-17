2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 166 oldu

İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 166'ya ulaştı.

GÜNDEM 17.10.2021, 13:04
2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 166 oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'ya yükseldi.

#İçişleri Bakanlığı #Jandarma Genel Komutanlığı #Emniyet Genel Müdürlüğü #pkk
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