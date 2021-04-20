2021 fitre miktarı açıklandı! Kimlere verilir, kimlere verilmez?

Din İşleri Yüksek Kurulu, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantılar sonrası 2021 yılı fitre miktarını açıkladı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel konuşan Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Tekin konuşmasının devamında, fitre ve zekât verilirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.