2021 yılında 130 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 2021 yılında terör faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"130 terör eylemi engellendi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılında güvenlik güçlerimizin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör eylemi engellendi."

Engellenen faaliyetlerin detayları

Güvenlik güçlerince engellenen 130 terör faaliyetinin detayları belli oldu.

Faaliyetlerin 120'si patlayıcı madde saldırısı, 2'si bombalı araç, dron, maket uçak saldırısı ve 8'i de fiili saldırı olarak kayıtlara geçti.

Yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Engellenen eylem sonucunda ise 235,7 kilogram plastik patlayıcı, 450 el bombası, 3 ton 819 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 443 silah, 216 el yapımı patlayıcı, 99 bin 542 mühimmat ele geçirildi.