2022 kış sezonunun gözlük trendleri!

Eskiden sadece yaz aylarında kullandığımız aksesuar olan gözlükler son on yılda artık yaz kış, iç mekan ve dış mekan ayırt etmeksizin her durumda vazgeçemediğimiz bir aksesuar haline geldi.

Gözlükçü Enes Demirtaş, 2022 kış sezonunun gözlük modasından bahsetti.

Yeni sezon moda trendleri büyük çerçeve ve camlı gözlüklerle dikkat çekiyor.