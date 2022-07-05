2022 yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

6 aylık dönemlerde tekrar belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılında bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

Bu ay memur katsayısındaki artışın belirlenmesiyle birlikte, 2022 bedelli askerlik ücretleri de yeniden hesaplandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

Bedelli askerlikte tutar; "240.000 * memur aylık katsayı" formülüyle belirleniyor.

Bedelli askerlik ücreti, ocak ve temmuz ayları olmak üzere 6 ayda bir hesaplanıyor.

Hesaplama formülü ise şöyle:



240000 x 0,333603= 80.064

Bu formüle göre, Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak hesaplanıyor.

Ancak tam tutarı Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurması bekleniyor.

2022 BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?



2022 yılında bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlendi. İçinde bulunulan ay, yol ve sevk durumuna göre bu süre daha da az olabiliyor. Örnek olarak 4 gün yol izni bulunan kişi için bu süre 26 gün oluyor.



BAKAYA ASKERLİK NEDİR?



Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlara 'bakaya' deniyor. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası olarak bilinir.