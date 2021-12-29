2022 yılı Para ve Kur Politikası metni yayımlandı
Merkez Bankası, 2022 yılı Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Buna göre hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu.
GÜNDEM 29.12.2021, 10:10 29.12.2021, 10:19
Merkez Bankası, 2022 yılı Para ve Kur Politikası'nı açıkladı.
Buna göre hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlendi. Para politikası da enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacak.
2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalara öncelik verilecek.
Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacak.
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