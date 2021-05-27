21 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
GÜNDEM 27.05.2021, 09:13
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan güçleri tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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