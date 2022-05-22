22 Mayıs 2022 corona virüs tablosu: 5 can kaybı, 905 yeni vaka
Türkiye'nin 22 Mayıs 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 118 bin 852 test yapıldı, 905 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak" açıklamasında bulundu.
Günlük corona virüs tablosu...
Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 Covid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise bin 19 oldu.
AŞILAMADA SON DURUM
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
BAKAN KOCA'DAN 'TOPLU TAŞIMADA MASKE' AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı 3 gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil, serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle" dedi.
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