22 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde, Hakkari, Tunceli ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu Cilo'da etkisiz hale getirilen 8 teröristin uzun süredir takip edildiğine dikkat çekti.
Irak'ın kuzeyinde ve iç güvenlik operasyonları kapsamında PKK'ya darbe üstüne darbe vuruldu.
Eren 14 Operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 8 teröris etkisiz hale getirildi.
Uzun zamandır takip ediliyorlardı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun önemine dikkat çekti: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum."
Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında ise 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Bir operasyon haberi de Eren-1 Operasyonları'nın sürdüğü Van-Çatak ilçesi kırsalından geldi. Karataş Çukurları bölgesinde, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle operasyon düzenlendi. 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Sınırlarımız içinde operasyonlar sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri de Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
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