22 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde ve iç güvenlik operasyonları kapsamında PKK'ya darbe üstüne darbe vuruldu.

Eren 14 Operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 8 teröris etkisiz hale getirildi.

Uzun zamandır takip ediliyorlardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun önemine dikkat çekti: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum."

Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında ise 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir operasyon haberi de Eren-1 Operasyonları'nın sürdüğü Van-Çatak ilçesi kırsalından geldi. Karataş Çukurları bölgesinde, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle operasyon düzenlendi. 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınırlarımız içinde operasyonlar sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri de Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.