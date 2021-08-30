24 saatte 16 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi. Böylelikle 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.
Türk silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
MSB, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti.
İçişleri Bakanlığı da Eren 13 operasyonunda Şırnak'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Böylece gün içinde yurt içinde ve yurt dışında toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2021
Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12 oldu. pic.twitter.com/DOPiwTnkTF
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