25 metreden düştü, itfaiye tarafından kurtarıldı

Gece saatlerinde 112 acil çağrı merkezini arayan H.O., Kirazlı yolu üzerinde ormanlık alanda uçurumdan aşağıya düştüğünü söyledi.

Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten düşen H.O., ekiplerin yoğun çabası sonrası düştüğü yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan H.O., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ihtimali üzerinde duruluyor

Ekipler, olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede terk edilmiş vaziyette bir motosiklet buldu.

Kaza ihtimalini değerlendiren ekipler, motorun kime ait olduğunu ve bulunduğu yere nasıl gittiğini araştırıyor.