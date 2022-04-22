25 metreden düştü, itfaiye tarafından kurtarıldı
Aydın Kuşadası'nda 25 metre yükseklikten ormanlık alana düşen kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde kurtuldu.
GÜNDEM 22.04.2022, 09:36
Gece saatlerinde 112 acil çağrı merkezini arayan H.O., Kirazlı yolu üzerinde ormanlık alanda uçurumdan aşağıya düştüğünü söyledi.
Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 25 metre yükseklikten düşen H.O., ekiplerin yoğun çabası sonrası düştüğü yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan H.O., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ihtimali üzerinde duruluyor
Ekipler, olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede terk edilmiş vaziyette bir motosiklet buldu.
Kaza ihtimalini değerlendiren ekipler, motorun kime ait olduğunu ve bulunduğu yere nasıl gittiğini araştırıyor.
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