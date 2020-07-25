25 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli." ifadelerini kullandı.