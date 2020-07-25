25 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı!
Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 921 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 1103 kişinin iyileşmesiyle yeni tip koronavirüsü yenenlerin sayısı 208 bin 477'ye yükseldi.
GÜNDEM 25.07.2020, 19:03 25.07.2020, 20:11
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli." ifadelerini kullandı.
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